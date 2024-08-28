أخبار الأهلي اليوم | رسالة الجمهور إلى إيفان توني .. وعرض سعودي إلى روبرتو فيرمينو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024.

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بعد أنباء احتمالية عرقلة الصفقة .. جمهور الأهلي يوجه رسالة لإيفان توني خلال مواجهة الفتح

في محاولة للضغط على المسؤولين وللتأثير على اللاعب أيضًا، فاجأ جمهور الأهلي السعودي المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ لاعب برينتفورد، خلال مواجهة الفتح المقامة حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

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أهلي بلا روح .. "انتقام داخل الملعب وخارجه ونجم الفريق يساعد الفتح دائمًا"

أكبر حزن لمشجع كرة القدم حول العالم؛ هو أن يرى الفريق الذي يحبه ويعشقه "مستسلمًا وبلا روح"، بعيدًا عن تحقيقه الفوز أو الخسارة في المباريات. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي ضد الفتح | يعيب زملاءه والعيب فيه .. انقذوا رياض محرز من نفسه ومن الراقي!

سقوط سريع للأهلي في الموسم الجديد 2024-2025 من دوري روشن السعودي، فبعد افتتاحه بالفوز أمام العروبة (2-0)، أتى الفتح ليلقن نجوم الراقي الهزيمة في الجولة الثانية بهدف نظيف. "اقرأ التفاصيل"

"للأسف نواجه تحديات صعبة" .. ماتياس يايسله يزيد ثورة جماهير الأهلي اشتعالًا بـ"مبررات" السقوط أمام الفتح

خرج الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، لتبرير الهزيمة أمام الفتح، موضحًا أن فريقه يعيبه كثرة إهدار الفرص، مشددًا على أنه سيعمل على إصلاح هذا الجانب. "اقرأ التفاصيل"

من "تطور ملحوظ" إلى "يوسف ديكيتش" .. الفتح يستغل الأهلي لمنح دروس في "قصف الجبهة"

استغل حساب الفتح على منصة إكس فوز الفريق الثمين على الأهلي في ثاني جولات دوري روشن السعودي لمنح دروس في الاحتفال والسخرية وقصف الجبهة! "اقرأ التفاصيل"

انقلاب في مستقبل إيفان توني .. محاولة متأخرة من مانشستر يونايتد لقرصنة صفقة الأهلي المنتظرة

كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن محاولة متأخرة من مانشستر يونايتد لقرصنة صفقة الأهلي المنتظرة، إذ فتح النادي باب المفاوضات مع برينتفورد حول التعاقد مع مهاجمه إيفان توني. "اقرأ التفاصيل"

"عرض فرعوني" .. تحول مفاجئ في موقف فيكتور أوسيمين من الانتقال إلى الأهلي

منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، والأهلي السعودي "متمسك" بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

"عرض سعودي لضم فيرمينو وأتلتيكو مدريد يستفسر عن نجم آخر" .. تطورات مثيرة في الأهلي

لا يزال سوق انتقالات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفتوحًا على كافة الاحتمالات؛ على الرغم من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بشكل رسمي."اقرأ التفاصيل"