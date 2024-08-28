من "تطور ملحوظ" إلى "يوسف ديكيتش" .. الفتح يستغل الأهلي لمنح دروس في "قصف الجبهة"

الأهلي سقط من جديد أمام النموذجي

استغل حساب الفتح على منصة إكس فوز الفريق الثمين على الأهلي في ثاني جولات دوري روشن السعودي لمنح دروس في الاحتفال والسخرية وقصف الجبهة!

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التوقعات قبل اللقاء كانت تُشير إلى تحقيق الأهلي لفوز كبير نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها الفتح، لكن النموذجي استطاع الفوز بهدف دون رد سجله دجانيني تافاريس لاعب الراقي السابق.

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حساب الفتح على منصة إكس لم يُفوت تلك المناسبة دون احتفال لائق، إذ نشر عددًا من التغريدات الساخرة من منافسه، كتب في إحداها "تطور ملحوظ" في إشارة للفوز الأخير له على ملعبه ضد الأهلي بنتيجة 5-1.

واستغل النادي السعودي شهرة الرامي التركي "يوسف ديكيتش" خلال أولمبياد باريس 2024 ونشر صورة له وكتب "وضعنا ونحن نفوز عليهم كل موسم"، في إشارة لتحقيق الفوز بكل ثقة وهدوء.

ووصف حساب الفتح النادي الأهلي في تغريدة أخرى ببوابة العبور للنقاط الثلاثة، فيما قال في أخرى "أمام الحساوية لن تنفعك القيمة السوقية"، في إشارة لاختلافها الكبير بين الفريقين وهو الأمر الذي تم تداوله عبر السوشيال ميديا قبل اللقاء.