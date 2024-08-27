أهلي بلا روح .. "انتقام داخل الملعب وخارجه ونجم الفريق يساعد الفتح دائمًا"

سقوط واقعي للأهلي أمام الفتح..

أكبر حزن لمشجع كرة القدم حول العالم؛ هو أن يرى الفريق الذي يحبه ويعشقه "مستسلمًا وبلا روح"، بعيدًا عن تحقيقه الفوز أو الخسارة في المباريات.

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هذا الحال ينطبق على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي خسر (0-1) أمام مستضيفه الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وسجل هدف الفتح الوحيد في المباراة؛ المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس، والذي مثّل الأهلي في الفترة من 2018 إلى 2020، قبل الرحيل إلى طرابزون سبور التركي.

وما يقهر المشجع الأهلاوي ليس الهزيمة، بقدر المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق الأول، وعدم قيامه بأي ردة فعل؛ من أجل العودة في النتيجة، والخروج ولو بنقطة وحيدة.

وفي الحقيقة أن هذا المستوى السيئ، ظهر أيضًا في مواجهة العروبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري؛ إلا أن فوز الفريق وقتها (2-0)، غطى على هذا الأمر.

دجانيني تافاريس ينتقم من الأهلي داخل وخارج الملعب

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تألق دجانيني في مباراة الليلة؛ هو انتقام جديد من اللاعب ضد ناديه الأسبق الأهلي، وذلك بعد أن تغلب عليه في معركته القانونية خارج أرضية الملعب.

المهاجم الرأس أخضري فسخ عقده مع الأهلي في صيف عام 2020؛ وذلك بعد قيام الإدارة بـ"خصم" 50% من راتبه، عقب تفشي فيروس "كورونا" وقتها.

ورفع دجانيني تافاريس بعد فسخ العقد، قضية ضد قلعة الراقي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أصدر قرارًا بحصول اللاعب على 13 مليون ريال سعودي، من النادي السعودي العملاق.

وبعد 4 سنوات من هذه الواقعة؛ عاد دجانيني وانتقم من الأهلي مجددًا، وهذه المرة داخل المستطيل الأخضر؛ حيث حقق أول انتصار ضد فريقه السابق، وبهدف سجله هو بنفسه.

وكان دجانيني قد شارك بديلًا بـ"قميص الفتح"، في المباراة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

مدافع الأهلي روجر إيبانيز يساعد نادي الفتح دائمًا

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أصبحت مباريات الفتح، بمثابة اللعنة على المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ منذ القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

إيبانيز ورط الأهلي أمام الفتح، في مباراة الدور الثاني من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، كما ذكرنا سابقًا.

وقتها.. تحصل إيبانيز على "إنذارين" في 4 دقائق فقط؛ ليتم طرده من مباراة الأهلي والفتح قبل إنقضاء الربع ساعة الأولى؛ ليكمل فريقه الدقائق الـ75 المتبقية بنقص عددي.

وفي مباراة الليلة، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ كان إيبانيز سببًا رئيسيًا في هزيمة الأهلي.

وبعيدًا عن مستواه السيئ وتغطياته الخاطئة في الدفاع؛ شارك المدافع البرازيلي بـ"شكل رئيس" في الهدف الذي سجله دجانيني تافاريس، مهاجم نادي الفتح، في شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وسدد دجانيني كرة قوية، كان ميندي في طريقه لـ"صدها"، لولا أن وضع إيبانيز قدمه بشكل مفاجئ؛ لتغير طريقها إلى داخل الشباك، معلنة عن هزيمة الأهلي (0-1).

وهُنا.. يجب على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي، أن يُعيد حساباته في كثير من الأمور، سواء الفنية أو النفسية، قبل تعقد الوضع أكثر، خلال الفترة القادمة.