"عرض سعودي لضم فيرمينو وأتلتيكو مدريد يستفسر عن نجم آخر" .. تطورات مثيرة في الأهلي

جديد ميركاتو النادي الأهلي..

لا يزال سوق انتقالات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفتوحًا على كافة الاحتمالات؛ على الرغم من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بشكل رسمي.

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الأهلي سقط في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، مطلع الموسم الرياضي 2024-2025، قبل أن يحقق فوزًا ثم خسارة في الجولتين الأولى والثانية على التوالي، من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء، عن تلقي الإدارة الأهلاوية، عرضًا من أحد الأندية السعودية؛ من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيرمينو، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

الصحيفة أعلنت طلب نادي التعاون السعودي من نظيره الأهلي، "استعارة" فيرمينو لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الأهلي، لم يردوا على طلب التعاون - حتى الآن -؛ حيث أنه من غير المعروف موقفهم من الاستغناء عن المهاجم البرازيلي، من عدمه.

وعلى جانب آخر.. فجّر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو مفاجأة كبرى؛ بتأكيده على "استفسار" نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الأهلي، عن إمكانية التعاقد مع النجم الشاب جابري فيجا؛ دون مزيد من التفاصيل.

الإسباني فيجا انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي سيلتا فيجو؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا مثلهم، في 23 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.