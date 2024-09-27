أخبار الأهلي اليوم | اختيار خليفة ماتياس يايسله .. وهجوم مغربي ضد رياض محرز!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.

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"هذا الشخص وراء اعتزال حسين عبد الغني" .. عدنان جستنيه يكشف سر نهاية رحلة قائد الأهلي

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن السر وراء اتخاذ حسين عبد الغني، أسطورة الكرة السعودية، قراره بالاعتزال النهائي في أكتوبر 2020، والذي وضع حدًا لمسيرة كروية عمرها 25 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

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ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت "اقرأ التفاصيل"

"وجه طلبًا مفاجئًا لجماهير الاتحاد بعد الفوز على الأهلي" .. رئيس الجندل: سعيد بمواجهة المونديالي!

أعرب عبد الله السالم، رئيس مجلس إدارة نادي الجندل، عن سعادته الكبيرة بقرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أوقعت فريقه ضد عملاق جدة الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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"مدرب النصر الأسبق ومنبوذ تشيلسي" .. الأهلي يختار خليفة ماتياس يايسله!

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، اسمين تدريبيين؛ لبحث إمكانية التوقيع مع أحدهما، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله. "اقرأ التفاصيل"

"لن يعود لمستواه إلا في حالة واحدة" .. أسطورة المغرب يُهاجم رياض محرز بسبب زيادة وزنه!

علق مصطفى حجي، أسطورة المنتخب المغربي، على تراجع مستوى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن زيادة وزنه هي السبب في هذا الأمر. "اقرأ التفاصيل"

حتى لا يتكرر سيناريو "الجندل" .. ماتياس يايسله يُجري تعديلات على تشكيل الأهلي ضد القادسية

يمر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، بموقف محرج للغاية خلال الوقت الحالي، بعد أن ودع فريقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الجندل الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث سيلعب اليوم ضد القادسية في اختبار صعب. "اقرأ التفاصيل"