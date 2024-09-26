"هذا الشخص وراء اعتزال حسين عبد الغني" .. عدنان جستنيه يكشف سر نهاية رحلة قائد الأهلي

بعد رحلة استمرت 25 عامًا..

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن السر وراء اتخاذ حسين عبد الغني، أسطورة الكرة السعودية، قراره بالاعتزال النهائي في أكتوبر 2020، والذي وضع حدًا لمسيرة كروية عمرها 25 عامًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان حسين عبد الغني قد حقق العديد من الإنجازات مع الأهلي والنصر، وكذلك مع المنتخب السعودي - الأول والأولمبي - مضيفًا أنه اتخذ أصعب قرار في حياتي، بعدما كان في صراع كبير في ظل حبه لكرة القدم، قبل اتخاذ قرار الاعتزال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جستنيه، عبر بودكاست Mix FM، "من كان يتوقع شخصًا يقدر على حسين عبد الغني، وأقول إن صالح المحمدي هو السبب في اعتزال عبد الغني، لإن المحمدي صاحب شخصية قوية، وحسين شعر أنه كلاعب كان يلعب معه وأقل منه، فاضطر لإعلان اعتزاله".

GOAL

وتولى صالح المحمدي تدريب الأهلي بشكل مؤقت، بين سبتمبر وأكتوبر 2019، وقاد الراقي في 4 مباريات بالدوري السعودي، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل وحيد، خلال موسم 2019-2020.

واعتزل حسين عبد الغني الملاعب في سن الـ43 عامًا، وكان آخر اللاعبين المعتزلين من جيل التسعينيات، واشتهر بلقب الفتى الذهبي، بعد إحرازه هدف الفوز أمام العراق، ليقود السعودية إلى أولمبياد أتالانتا 1996، كما توج مع المنتخب الأول بكأس آسيا 96 وكأس العرب 98، وشارك في نهائيات كأس العالم خلال نسخ 1998 و2002 و2006، وحقق العديد من الألقاب مع الأهلي والنصر، كما بات أكبر لاعب يشارك في دوري أبطال آسيا، بعمر 43 عامًا و8 شهور و5 أيام.