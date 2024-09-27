"لن يعود لمستواه إلا في حالة واحدة" .. أسطورة المغرب يُهاجم رياض محرز بسبب زيادة وزنه!

محرز لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة!

GOALعلق مصطفى حجي، أسطورة المنتخب المغربي، على تراجع مستوى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن زيادة وزنه هي السبب في هذا الأمر.

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وتلقى رياض محرز خلال الفترة الأخيرة الكثير من الانتقادات سواء من جماهير الأهلي أو الجماهير الجزائرية، بسبب تراجع مستواه الملحوظ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال حجي خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى": "محرز لاعب مميز وفنان ومبدع، ولكن عندما يزداد وزن اللاعب من 4 إلى 5 كجم، يفقد من سرعته ولم يعد كما كان، وتأثيره في الملعب يتراجع رغم مهاراته. يمتلك قدمًا يسرى سحرية".

وتابع: "لكن كما قلت من قبل منذ 7 أشهر، أن محرز زاد وزنه، وهذا يمكن أن نراه في وجهه وكذلك في حركاته. فهو يواجه مشكلة الآن في الجزائر والسعودية".

وواصل: "على محرز مراجعة نفسه وفقدان بعض الوزن ليعود إلى رياض الحقيقي الذي ترك الجماهير تحلم، والذي لعب كرة قدم جميلة سواء لعب المباراة القادمة أم لا. ولكن من الصعب أن نراه كما عهدناه إذا لم يخسر بعض الوزن".