"مدرب النصر الأسبق ومنبوذ تشيلسي" .. الأهلي يختار خليفة ماتياس يايسله!

فرصة أخيرة أمام الألماني قبل الإقالة..

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، اسمين تدريبيين؛ لبحث إمكانية التوقيع مع أحدهما، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

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يايسله تولى تدريب النادي الأهلي، في صيف عام 2023؛ حيث قاد الفريق في موسمه الأول، لاحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ومع مطلع الموسم الحالي 2024-2025 - الثاني ليايسله -، خسر المدرب الألماني الشاب مع الفريق الأهلاوي، لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، إلى جانب احتلال المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أوجوجو"، مساء يوم الخميس، تصدر اسم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قائمة المرشحين لخلافة يايسله، في الفترة القادمة.

فيتوريا البالغ من العمر 54 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ الرحيل عن منتخب مصر الأول لكرة القدم، في فبراير من العام الحالي "2024".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأهلاوية، ترى أن فيتوريا هو المدرب المناسب، لخبرته في الملاعب السعودية؛ حيث قاد فريق النصر في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، وتوّج معه بثنائية الدوري والسوبر المحلي.

وإلى جانب فيتوريا.. كشفت الصحيفة البرتغالية الشهيرة، عن وضع النادي الأهلي اسم الإنجليزي فرانك لامبارد، كمرشح آخر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ على الرغم من عدم نجاحه كمدرب، مثلما فعل كلاعب.

وواجه لامبارد - وهو أحد أساطير تشيلسي وإنجلترا كـ(لاعب) -، انتقادات عنيفة للغاية، عندما تولى تدريب "البلوز"، في الفترة من يوليو 2019 إلى يناير 2021، ثم إيفرتون من 2022 إلى الشهر الأول من عام 2023.

جدير بالذكر أن لامبارد عاد وقاد تشيلسي الإنجليزي "مؤقتًا"، في الفترة من أبريل 2023 إلى يونيو من نفس العام، ومنذ ذلك الوقت لا يرتبط بعقد مع أي فريق.