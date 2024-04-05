أخبار الأهلي اليوم | خسارة كبيرة أمام الوحدة .. والتبرع لنجم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 5 إبريل 2024

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بعد انقلاب أوضاعه .. صديق محمد صلاح ينتظر عرضًا من دوري روشن السعودي

يبدو أن أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي قد اقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن انقلبت أوضاعه! "اقرأ التفاصيل"

"يُريدون إهدار ملايينه" .. الكشف عن مؤامرة كبرى لتدمير دوري روشن السعودي!

يبدو أن هناك مؤامرة كبرى تحدث بهدف تدمير تطور دوري روشن السعودي، وذلك من بعض الأشخاص الذين لا يُريدونه يُنافس أكبر الدوريات في العالم! "اقرأ التفاصيل"

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عادت ريما لعادتها القديمة .. دوري روشن السعودي يُكرر خطأه الأكبر هذا الموسم!

نجح دوري روشن السعودي دون شك في استقطاب العديد من المشاهدين من خارج السعودية هذا الموسم، وذلك بعد ضم أنديته العديد من النجوم الكبار خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وعلى رأسهم نيمار ورياض محرز وكريم بنزيما، بجانب بالطبع وجود الأسطوري كريسيتيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

"غطرسته تجاوزت الحدود!" .. إعلامي سعودي يهاجم رياض محرز بعد موقفه مع لاعب الأهلي

لقطة مثيرة شهدها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، عرضت الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، للانتقادات من قبل الإعلامي الرياضي فهد الروقي. "اقرأ التفاصيل"

خسارة كبرى .. نجم الأهلي يغيب أمام الوحدة بعد تضحيته في ديربي الاتحاد

يدخل الأهلي السعودي مواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، خاسرًا أحد أهم نجومه في الموسم الجاري، بعدما كان قد أصيب خلال ديربي جدة أمام الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

بسبب مرض والدته .. جماهير الأهلي تقود حملة للتبرع لنجم الراقي السابق

أطلقت جماهير النادي الأهلي حملة من أجل التبرع لأحد نجوم الراقي السابقين، وذلك بسبب مرض والدته، وحاجتها إلى إجراء عملية جراحية عاجلة. "اقرأ التفاصيل"

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