"غطرسته تجاوزت الحدود!" .. إعلامي سعودي يهاجم رياض محرز بعد موقفه مع لاعب الأهلي

ماذا فعل الجزائري ليتعرض للهجوم؟

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لقطة مثيرة شهدها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، عرضت الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، للانتقادات من قبل الإعلامي الرياضي فهد الروقي.

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الديربي كان قد انتهى بفوز الراقي على استاد الجوهرة المشعة، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة استبدال لاعب الأهلي علي الأسمري، وهنا كان الموقف الغريب من محرز، الذي "يبدو" وكأنه تجاهل مصافحة زميله أثناء خروجه، رغم مد الأخير يده له.

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هذه اللقطة نشرها الروقي، رافضًا الجزم بتعمد الجزائري تجاهل زميله، لكنه كتب: "لن أسيء الظن بمحرز، لكن إن كان تجاهل السلام على زميله فهذا يعني أن غطرسته تجاوزت الحدود".

يذكر أن هدف فراس البريكان هو ما حسم الديربي لرفاق محرز، ليتسع الفارق بين الأهلي؛ محتل المركز الثالث، والاتحاد؛ صاحب المركز الرابع، بخمس نقاط.

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