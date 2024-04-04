بعد انقلاب أوضاعه .. صديق محمد صلاح ينتظر عرضًا من دوري روشن السعودي

هل ينتقل نجم ليفربول إلى دوري روشن؟

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يبدو أن أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي قد اقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن انقلبت أوضاعه!

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وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن أن النجم تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، ينتظر عرضًا من دوري روشن السعودي، بعد أن ابتعد عن المشاركة مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول لا يفكر في تجديد عقد تياجو الذي لم يلعب إلا 5 دقائق فقط الموسم الحالي أمام آرسنال، كما أنه يحصل على واحد من أعلى رواتب الفريق، والذي يبلغ 10 ملايين إسترليني.

ويُعاني تياجو من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال الموسم الحالي، حيث من المتوقع أن يعود للمشاركة بنهاية الموسم الحالي.

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وينتظر ألكانتارا عرضًا من أحد الأندية العربية، يضمن له الحصول على راتب ضخم، حيث يعد دوري روشن من الوجهات المغرية لتياجو، كما أن هناك اهتمامًا أيضًا من قطر التي زارها من قبل، خاصة وأن شقيقه رافينيا يلعب مع العربي القطري، وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة.

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