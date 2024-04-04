عادت ريما لعادتها القديمة .. دوري روشن السعودي يُكرر خطأه الأكبر هذا الموسم!

خطأ مزعج جدًا للمشاهدين والمتابعين

SHAHID

نجح دوري روشن السعودي دون شك في استقطاب العديد من المشاهدين من خارج السعودية هذا الموسم، وذلك بعد ضم أنديته العديد من النجوم الكبار خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وعلى رأسهم نيمار ورياض محرز وكريم بنزيما، بجانب بالطبع وجود الأسطوري كريسيتيانو رونالدو.

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أرقام مشاهدة مباريات الدوري السعودي، خاصة للأندية الأربعة الكبار، شهدت قفزة نوعية هذا الموسم، وقد أصبح العديد من المتابعين يحرصون على مشاهدة مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي أسبوعيًا في البطولة.

هذا الأمر يجعل بالطبع مهمة مسؤولي لجنة المسابقات في وضع جدول الدوري صعبة جدًا، حيث سيفرض عليهم وضع مواعيد مختلفة لمباريات الكبار لإتاحة الفرصة للجميع لمتابعتهم، وهو أمر لم يحدث في بداية الموسم وتحدثنا عنه بالفعل لأنه أضر بالمسابقة.

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لجنة المسابقات أصلحت الخطأ ومنحتنا الفرصة لمتابعة كل النجوم، لكن للأسف عادت ريما لعادتنا القديمة وكررت اللجنة الخطأ من جديد في الجولة القادمة من دوري روشن! حيث جدولت مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي الأربعة في توقيت واحد وبشكل غريب جدًا.

ندرك أن الهدف هو مساواة الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر السعودي، لكن كان لابد من إيجاد حلول أخرى لتحقيق تلك العدالة بينهم، كان يُمكن على الأقل إقامة المباريات الأربعة في موعدين كما سيحدث في نصف نهائي السوبر، حيث ستُلعب المباراة الأولى الساعة التاسعة مساءً والثانية الساعة الـ11 والنصف بتوقيت الإمارات، أو مثلًا تقديم مباراة أخرى للوحدة بدلًا من مواجهة الأهلي ويلعب الراقي يوم الخميس أو السبت.

وضع المباريات الأربعة معًا سيُجبر المشاهد المحايد على متابعة واحدة منهن فقط وسيضطر مجبرًا أن يفوت فرصة مشاهدة بقية النجوم المتواجدين في الفرق الثلاثة الأخرى، وهذا بالتأكيد سيضر بالأندية والدوري على صعيد الشعبية والتسويق والإعلانات وعائدات البث، لأن حتى القنوات العالمية التي تبث مباريات الكبار ستكتفي بنقل واحدة فقط بدلًا من نقل الأربعة كما يحدث كل جولة!

رسالتنا للجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي أن تُراعي تلك النقطة جيدًا جدًا بقية الموسم الجاري والقادم، رغم علمنا أن الأمر يكون صعبًا جدًا في بعض الأوقات لازدحام الروزنامة بالمباريات المحلية والخارجية بجانب ارتباطات المنتخب السعودي، لكن الوصول بالدوري السعودي للـ5 الأفضل عالميًا يتطلب إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لتفادي تلك السلبية المضرة جدًا به.

SHAHID