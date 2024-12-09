أخبار الأهلي اليوم | موهبة الراقي مطلوب في إسبانيا .. ورهان مصري على رياض محرز بـ"خسارة وزنه"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.

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لا يزال الحديث متواصلًا عن تجربة احتراف اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية، وذلك من أجل تدعيم مواهب المنتخب السعودية، والذي يخوض صراعًا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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رهان على "انخفاض وزن" رياض محرز

راهن الناقد المصري أحمد حسام ميدو، على خسارة الجزائري رياض محرز، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، لـ5 كيلوجرامات من وزنه في الشهر الماضي، مشيدًا بتألق اللاعب مع الراقي، بعد انتقاده خلال الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، قال حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه ربما تكون مشاركة محرز في مباراة (الاستراحة) قد غيّرت الكثير فيه، مضيفًا أنه يبنغي على رياض مواصلة اللعب في مباريات الاستراحة، إذا رفعت مستوياته مع الفريق.

ويقدم رياض محرز أرقامًا مميزة مع الأهلي، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا الموسم، بعد تسجيل 3 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة، في 6 مباريات، فيما انتفض الجزائري مع الراقي في دوري روشن السعودي، حيث سجل 3 أهداف على التوالي، في آخر 3 مباريات.

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان سقوط أحد اللاعبين النجوم، في فخ المنشطات، خلال الأيام المقبلة.

أثار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، أزمة تجاه اتحاد الكرة، بعد إقراره بأن زيادة عدد الأجانب في دوري روشن، قد أثّر على دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين في المسابقة، والذي انعكس بدوره على أداء الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المركز الرابع من المجموعة الثالثة.

كشف المدرب الوطني بندر الجعيثن، عن أسماء تستحق التواجد في قائمة المنتخب السعودي، الذي يشارك في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي تستضيفها دولة الكويت، في الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير.

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ملامح برنامج النادي الأهلي خلال فترة توقف دوري روشن الطويلة، موضحة أنه سار على خطى جاره الاتحاد.

8 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة .. قد تبدو حصيلة جيدة، لكنها أقل كثيرًا من حجم التوقعات لأداء المهاجم الإنجليزي إيفان توني مع الأهلي، خاصة إن رُبطت بأدائه المخيب في العديد من المباريات.

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أثار قرار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، حالة من الجدل، بعد إعلانه قائمة الأخضر التي تشارك في كأس الخليج العربي "خليجي 26" بدولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير.