هل تؤيد حرمان تلك الأسماء في بطولة خليجي 26؟

كشف المدرب الوطني بندر الجعيثن، عن أسماء تستحق التواجد في قائمة المنتخب السعودي، الذي يشارك في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي تستضيفها دولة الكويت، في الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير.

وكانت أبرز ظواهر قائمة الأخضر في كأس الخليج، هي عودة نواف العقيدي، بعد غياب طويل، بعد اعتذار حارس النصر عن واقعة الإساءة لإداريي المنتخب، أثناء معسكر المنتخب في بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، والتي تسببت في إيقافه لمدة 5 شهور، فضلًا عن ظهور عبد العزيز العثمان كوجه جديد في القائمة، مع استبعاد المحترفين في الدوريات الأوروبية، بين ظهير روما، سعود عبد الحميد، وثنائي بيرشكوت، فيصل الغامدي ومروان الصحفي.

وقال الجعيثن، عبر قناة الإخبارية، إن قائمة المنتخب السعودي لم تشهد تغييرات كثيرة، رغم تواجد أسماء جديدة مثل نواف بوشل وعبد العزيز العثمان، مضيفًا أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لديه قناعة بقائمة ثابتة، رغم وجود أسماء أثبتت جدارتها بالتواجد في قائمة الأخضر، بعد أدائهم في دوري روشن السعودي.

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واستدل الجعيثن بحارس الأهلي، عبد الرحمن الصانبي، وثلاثي القادسية جهاد ذكري ومحمد أبو الشامات وتركي العمار، الذين كانوا يستحقون اللعب في البطولة الخليجية، بينما أقرّ بأن رينارد يمتلك وجهة نظر للمرحلة المُقبلة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، ببطولة كأس خليجي 26، حيث يواجه البحرين واليمن ثم العراق (حامل اللقب)، فيما تضم المجموعة الأولى، منتخبات الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.

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