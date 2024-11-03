أخبار الأهلي اليوم | ثورة رياض محرز وماتياس يايسله أمام غضب الجماهير ومحاصرة مقر النادي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

لا "يصرخ كرونالدو" ولا "يختفي مثل بنزيما" فاتحدتم ضده .. رغم كل شيء نسخة رياض محرز في الأهلي هي الأفضل!

ضع كافة نجوم السعودية القادمين من أوروبا في كفة، وتوقف عند الجزائري رياض محرز وخصص له كفة بعيدًا عن الجميع، فما يمر به حالة خاصة، تستحق الوقوف عندها. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"أشعر بالغضب ولم يلبوا طلباتي!" .. ماتياس يايسله: لن ينافس الأهلي على البطولات إلا في هذه الحالة

في كل ظهور للألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، لا يمكن غض الطرف عن تراجع أداء الفريق ونتائجه، وهو ما سيطر على مؤتمره الصحفي اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي. (طالع التفاصيل)

"لم أعد كما كنت في مانشستر سيتي" .. رياض محرز ينفجر من جديد: الأهلي غير متزن ولا يمتلك اللاعبين المناسبين!

رغم أن الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، قليل الحديث في الأساس إلا أن كم الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، جعلته يضطر للخروج لتوضيح بعض الأمور للرأي العام، مع التزامه في الوقت نفسه بأسلوبه الهادئ والحديث العقلاني. (طالع التفاصيل)

GOAL

فيديو | يطالبونه بالاستقالة .. مسؤول الأهلي يفاجأ بحشد الجماهير الغاضبة أثناء مغادرة النادي!

سادت حالة من الغضب العارم بين جماهير النادي الأهلي، تجاه الإدارة، على خلفية أحداث الفترة الأخيرة، والتي انعكست بدورها على تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في المسابقات المحلية. (طالع التفاصيل)

"أصبحت مدربًا أفضل هنا وأهتم بالمال أيضًا" .. يايسله يعدد أسباب عمله في السعودية ويضرب المثل بـ"برشلونة فليك"

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن أسباب قبوله الانتقال إلى العمل في دوري روشن السعودي للمحترفين، رغم صعود اسمه بقوة في أوروبا خلال السنوات الماضية. (طالع التفاصيل)

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

سيواجه الأهلي بكوكبة من النجوم، نادي الشرطة العراقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025. (طالع التفاصيل)