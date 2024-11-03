"أشعر بالغضب ولم يلبوا طلباتي!" .. ماتياس يايسله: لن ينافس الأهلي على البطولات إلا في هذه الحالة

الألماني الشاب كما هو حال الجميع في الأهلي..

في كل ظهور للألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، لا يمكن غض الطرف عن تراجع أداء الفريق ونتائجه، وهو ما سيطر على مؤتمره الصحفي اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي.

الراقي يستضيف الفريق العراقي غدًا الإثنين، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتسير كتيبة الألماني بخطى ثابتة في البطولة القارية حاصدة تسع نقاط من ثلاث مباريات، تقتسم بهم الصدارة مع الهلال السعودي، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

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أما على المستوى المحلي، فتلقى الراقي الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد (1-0)، ضمن الجولة التاسعة، ليتجمد رصيده عند النقطة الـ11 في المركز بالتاسع بدوري روشن السعودي.

عن هذا التباين الكبير ما بين المنافسة المحلية والقارية، قال يايسله خلال المؤتمر الصحفي: "أتفهم حالة الغضب التي يعيشها الجمهور ونحن غاضبون أيضًا، الجمهور يستحق الأفضل ونسعى جاهدين لذلك".

وأضاف: "كل متابع لكرة القدم وكل مشجعينا مدركين المشاكل، ولكي نكون منافسين وضحت احتياجات الفريق في أكثر من مرة، ونحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا".

بسؤاله عن الدفع بالمهاجم فراس البريكان في مركز الجناح تارةً والظهير تارةً أخرى، رغم تراجع مستواه المهاجم إيفان توني، ما تسبب في استهلاكه وتراجع مستواه هو الآخر، أوضح المدرب الشاب: "لا أفضل الحديث عن اللاعبين بشكل فردي، وأدرك تمامًا أن فراس مهاجم بالأساس، لكن لدي فريق غير متزن لذلك استخدم البريكان في عدة مراكز".

وأكمل: "كان يجب التعاقد مع جناح أيسر ومحور وعدم تلبية المطالبات جعلتنا نغير المراكز!".

يايسله اختتم بشأن المواجهة المرتقبة أمام الشرطة: "منافسنا خسر أمام الهلال، لكن هو منافس قوي وعلينا الاستمرار بنفس أدائنا في بطولة النخبة الآسيوية وتحقيق الانتصار".

يذكر أن الشرطة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة غرب ببطولة النخبة الآسيوية برصيد نقطتين فقط، حصدها من التعادل أمام النصر السعودي (1-1) وباختاكور الأوزبكي (0-0)، فيما خسر أمام الهلال السعودي (5-0).