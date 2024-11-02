ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه الأهلي بكوكبة من النجوم، نادي الشرطة العراقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويسعى الأهلي لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة الأهلاوية في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الشرطة على تطبيق"webook".

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ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبه 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه الأهلي والشرطة من 10 ريالات سعودية وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

فئة التذكرة السعر خلف المرمى 20 ريالًا سعوديًا الدور الثالث 15 ريالًا سعوديًا الواجهة 20 ريالًا سعوديًا الفئة الممتازة 100 ريال سعودي التذاكر المخصصة لجماهير الشرطة 20 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.