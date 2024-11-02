Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه الأهلي بكوكبة من النجوم، نادي الشرطة العراقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويسعى الأهلي لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة الأهلاوية في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الشرطة على تطبيق"webook".

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ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبه 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه الأهلي والشرطة من 10 ريالات سعودية وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

فئة التذكرةالسعر
خلف المرمى20 ريالًا سعوديًا
الدور الثالث15 ريالًا سعوديًا
الواجهة20 ريالًا سعوديًا
الفئة الممتازة100 ريال سعودي
التذاكر المخصصة لجماهير الشرطة20 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - الشرطةالإثنين 4 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		SSC Extra 1 HDالجوهرة المشعة
beIN AFC 2
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