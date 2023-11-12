أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل الاجتماع المصيري مع ماتياس يايسله ومسؤول اتحادي يستفز الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ12 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ12 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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التدريبات تعود الليلة

من المقرر أن يعود الأهلي اليوم لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة بعد التعادل أمام ضمك في الجولة الـ13 من دوري روشن.

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق، قرر خوض اللاعبين حصتين تدريبيتين خلال التوقف الدولي الحالي، تبدأ الأولى في الرابعة عصرًا والثانية في السابعة مساءً ما بين تدريبات في صالة الحديد وأخرى لياقية.

يشار إلى أن الراقي يستأنف مباريات في دوري روشن في 25 من نوفمبر الجاري بمواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ14.

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فيديو | مستفزًا الأهلي .. العم كمال الدولي يوجه رسالة لأبها بعد فوز الاتحاد

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