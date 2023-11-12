الإدارة اتخذت قرارها .. هل يرحل ماتياس يايسله عن الأهلي؟

تذبذب نتائج، آخرها التعادل أمام ضمك دفع الكثيرين للمطالبة برحيل الألماني، فهل يستجيب الأهلي؟

SHAHID

لا حديث في الأهلي السعودي حاليًا بقدر الحديث عن مستقبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي يطالب البعض برحيله، جراء تذبذب نتائج الفريق في دوري روشن السعودي.

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الراقي تعادل في آخر مباراة له بالمسابقة أمام ضمك 2-0، بعدما كان متقدمًا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ13، ليشتعل الوسط بعدها.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإنه من المنتظر أن يعقد مسؤولو النادي اجتماعًا مع الألماني خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشته حول نهجه الفني وأسباب التعثر، بجانب مناقشة ملف وداع الفريق لكأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام أبها في دور الـ16.

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وأكدت الصحيفة أن أعضاء اللجنة التنفيذية في قلعة الكؤوس اتفقوا على قرار بقائه ومنحه الثقة في قيادة الفريق في الجولة المقبلة أمام الشباب.

وتقرر كذلك إعداد مأدبة عشاء خارج النادي في أحد المطاعم الفاخرة للجهازين الفني والإداري واللاعبين، مساء اليوم الأحد، لإبعاد الفريق عن الضغوطات وتهيئة الأجواء الإيجابية بين الجميع.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاثة لقاءات.

SHAHID