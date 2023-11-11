هل يكون ضالة الأهلي؟ .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن تلقيه عرضًا سعوديًا

ابن الـ35 عامًا يعد هدفًا لدوري روشن السعودي في الشتاء المقبل..

SHAHID

أحد الأهداف التي تحركت السعودية نحوهم بالفعل خلال الفترة الماضية، استعدادًا للميركاتو الشتوي المنتظر، كشف عن نفسه بشكل رسمي مؤكدًا دراسته للعرض بجدية ألا وهو المكسيكي تشيتشاريتو هيرنانديز؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الأسبق.

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المهاجم صاحب الـ35 عامًا غائب عن الملاعب منذ يونيو الماضي، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، لكنه بدأ يستعيد عفيته ويبحث عن نادٍ جديد في ظل نهاية عقده مع ناديه الأمريكي لوس أنجلوس الأمريكي.

وحول عودته للملاعب، نقل الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو تصريحًا خاصًا على لسان تشيتشاريتو، قال خلاله: "حاليًا أدرس عدد من المشاريع كالدوري الأمريكي والمكسيكي وهناك مشاريع أوروبية أيضًا، بخلاف الدوري السعودي، حيث لدي رغبة في مواصلة الاستمتاع بكرة القدم، أشعر أنني عدت أقوى وأكثر مرونة ووضع ركبتي ممتاز".

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لم يكشف المكسيكي عن أسماء الأندية التي تقدمت له بعروض، لكن إن افترضنا أن الحديث مقتصر في السعودية عن الكبار التابعين لصندوق الاستثمارات العامة، فالأهلي هو النادي الباحث عن مهاجم أجنبي صريح بعدما فشل البرازيلي روبرتو فيرمينو في لعب هذا الدور.

يذكر أن تشيتشاريتو انطلقت مسيرته خارج بلاده في عام 2010 من بوابة مانشستر يونايتد، الذي استمر معه خمسة أعوام، تخللتها إعارة لموسم وحيد لريال مدريد، ثم مثل بعد ذلك أندية بايرن ليفركوزن في ألمانيا، وست هام يونايتد في إنجلترا، أشبيلية في إسبانيا، قبل الانتقال لأمريكا من بوابة لوس أنجلوس.

مع الشياطين الحمر، أحرز المكسيكي 59 هدفًا وصنع 20 خلال 157 مباراة، فيما كانت حصيلته مع ريال مدريد تسعة أهداف تسجيلًا ومثلها صناعة خلال 33 لقاء.

أما عن لوس أنجلوس، حيث آخر تجاربه والتي بدأت في يناير 2020، فخاض 83 لقاء، مسجلًا 39 هدفًا وصانعًا لسبعة.

SHAHID