فيديو | مستفزًا الأهلي .. العم كمال الدولي يوجه رسالة لأبها بعد فوز الاتحاد

إداري الاتحاد احتفل بعودة الانتصارات بطريقة قللت بعض الشيء من الأهلي

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عادت احتفالات العم كمال الدولي؛ إداري نادي الاتحاد السعودي، من جديد بعد فترة غياب، لكنه هذه المرة يعود مستفزًا للجار الأهلي.

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العميد حقق الفوز أمس الجمعة، أمام أبها برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، في أول مباراة بعد رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

وعقب المباراة، ظهر العم كمال في فيديو معتاد بعد الانتصارات رفقة الإعلامي الاتحادي علاء سعيد، قائلًا: "يا أبها كبير جدة غير، الله أكبر، 4 أشكال وألوان، الله أكبر ولله الحمد".

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حديث إداري العميد عن كون "كبير جدة غير" به تلميحًا للأهلي، الذي قام أبها بإقصائه قبل أيام من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين منتصرًا عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن فوز الأمس هو الأول للاتحاد بعد خمس مباريات دون أي انتصار في دوري روشن، ليرفع رصيده للنقطة 25 محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب.

وأدار المباراة المدرب الوطني حسن خليفة، الذي تم تكليفه بالمهمة مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، بعد إقالة نونو سانتو لتراجع النتائج والأداء.

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