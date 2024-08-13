أخبار الأهلي اليوم | مفاضلة بين ثنائي غريب لتعويض البريكان، وكواليس مفاوضات فينيسيوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 13 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 13 أغسطس 2024.

نجم العربي القطري يتحدث عن مواجهة فريقه السابق في كأس السوبر السعودية

صفقة ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة - إذا تمت -..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم يُواجه الراقي في نصف نهائي كأس السوبر مساء اليوم

لقاء القمة يُقام مساء اليوم في أبها

صدمة كبيرة قبل أيام من انطلاق دوري روشن السعودي

المهاجم صداع في رأس يايسله قبل كلاسيكو الأهلي والهلال..

هل تفعلها السعودية وتضم النجم البرازيلي؟

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ماذا فعل ريال مدريد؟..

الحزن يخيم على مران الهلال الأخير قبل الكلاسيكو..

العلاقة بين الاتحاديين والأهلاويين كعلاقة "القط بالفأر"!

السعودية تخطط لـ"الصفقة الأضخم" في التاريخ..

الأهلي يفتتح موسمه الجديد بـ"قمة كروية" نارية..