بـ"صورة وتعليق" .. ريال مدريد يرد بطريقته على إغراءات السعودية لفينيسيوس جونيور!

ماذا فعل ريال مدريد؟..

لم يخرج نادي ريال مدريد الإسباني، بأي رد رسمي مباشر - حتى الآن -، على أنباء تفاوض السعودية مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

تقارير عالمية ومحلية عديدة أعلنت اليوم الإثنين، عرض السعودية مبلغًا ماليًا يُقدر بمليار يورو "رواتب ومكافآت" على فينيسيوس، وفي عقد لمدة 5 سنوات؛ لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى الرغم من تجاهله الرد بـ"شكل مباشر" على هذه التقارير؛ إلا أن ريال مدريد قام بتصرف مثير، ربما يكون المقصود منه توجيه رسالة إلى المملكة العربية السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، صورة لفينيسيوس جونيور بقميص الفريق الأول لكرة القدم، مع رمز تعبيري عبارة عن "وجه مبتسم".

وعلق العملاق الإسباني على هذه الصورة، بالقول: "طقمنا الثالث"؛ في تأكيد على بقاء الساحر البرازيلي مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

جدير بالذكر أن فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حتى 30 يونيو 2027؛ وبشرط جزائي يُقدر بـ"مليار يورو".