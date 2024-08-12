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Al Ahli - Saudi Super Cup - Al Hilalsocial gfx/ Getty Images
جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

السوبر السعوديالهلال v الأهليالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازوديات الأنديةالهلالالأهليالاسماعيلي v المقاولون العربالاسماعيليالمقاولون العرببايرن ميونخ v فاتينزبايرن ميونخفاتينز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حيث ينتظرنا لقاء من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والأهلي، كما نتابع مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية.

ونستكمل أيضاً مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، والتي أبرزها مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ولعشاق البافاري موعد لمتابعة لقاء بايرن ميونخ وتيرول الودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 "13-08-2024"

كأس السوبر السعودي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - الأهلي19:15 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 1 SD		مشاري القرني
حاتم بطيشة
فهد عريشي

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التمهدية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فنربخشة - ليل20:00 مصر والسعوديةTOD
تفينتي أنشخيده - سالزبورج20:00 مصر والسعوديةTOD
رينجرز - دينامو كييف21:45 مصر والسعوديةTOD

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
واتفورد - ميلتون كينز دونز21:45 مصر والسعودية-
بريستون - سندرلاند21:45 مصر والسعودية-
شيفيلد يونايتد - ريكسهام21:45 مصر والسعودية-

الدوري المصري - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجونة - بلدية المحلة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن
الإسماعيلي - المقاولون العرب21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
البنك الأهلي - فاركو21:00 مصر والسعوديةكورة بلسمحمد قاسم

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - تيرول19:00 مصر والسعودية-

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