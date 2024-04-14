نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 14 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، ليوم الأحد، وما يدور حول الفريق.

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"منعا لراحة الأهلي وليس الهلال!".. كواليس مثيرة في رفض تأجيل القمة

قررت رابطة دوري المحترفين، توجيه صدمة لنادي الهلال، برفض طلب الإجارة، بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة في 19 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"أنتم حساسون وأنا الأفضل في تاريخ الأهلي" .. مقابلة صحفية تخرج ياسر المسيليم عن شعوره!

انفعل ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، خلال مقابلة صحفية مع الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، رافضًا استكمالها اعتراضًا الأسئلة الموجهة له. (طالع التفاصيل)

الجهاز الطبي يحسم موقف فرانك كيسييه من مواجهة الأهلي والهلال

حسم الجهاز الطبي في النادي الأهلي موقف نجم الوسط فرانك كيسييه من خوض مواجهة الفريق أمام الهلال في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"ضريبة البطولات لم ترد يا الفراج".. القصة الكاملة في طلب الهلال تأجيل مباراة الأهلي

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيانًا رسميًا لتوضيح القصة الكاملة في طلب نادي الهلال، بتأجيل مباراة فريق الكرة أمام الأهلي، المقررة في 19 أبريل الجاري، في قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

نجم الأهلي السابق يعود إلى دوري روشن السعودي.. "مهمة إنقاذ الموسم"

يستعد المدرب السعودي صالح المحمدي، مدرب الأهلي الأسبق، لقيادة فريق الكرة بنادي الحزم، حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الحزم قررت إسناد مهمة قيادة الفريق إلى صالح المحمدي، بعد إنهاء عقد الأوروجوياني دانيال كارينيو، بالتراضي بين الطرفين، ليستهل المحمدي مشواره مع الحزم بمواجهة الاتحاد، يوم السبت المقبل، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

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"أمتلك الدليل!".. وليد الفراج يرد على "تكذيب" الرابطة حول ضريبة الهلال

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على البيان الصادر من رابطة دوري المحترفين السعودي، والتي ذكرت أن برنامج "أكشن مع وليد" تضمن معلومات غير صحيحة، حول ملابسات طلب نادي الهلال، بتأجيل مباراة الأهلي في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

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