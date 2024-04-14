الجهاز الطبي يحسم موقف فرانك كيسييه من مواجهة الأهلي والهلال

الأهلي يُواجه الهلال في قمة الجولة الـ28 من دوري روشن

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حسم الجهاز الطبي في النادي الأهلي موقف نجم الوسط فرانك كيسييه من خوض مواجهة الفريق أمام الهلال في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي سيستضيف متصدر جدول الترتيب مساء السبت القادم على ملعب الجوهرة المشعة ويأمل بتحقيق الفوز لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول حماية مركزه الثالث من أطماع الاتحاد والتعاون، والثاني أن يكون الفريق الذي أوقف انتصارات الهلال المتتالية والتي وصلت إلى 34.

كيسييه كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الوحدة بسبب إصابته بتمزق عضلي، وقد تعافى منه مؤخرًا وخضع لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للتأكد من حالته الصحية، وبعدها مُنح الضوء الأخضر لخوض القمة المرتقبة.

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صحيفة الرياضية السعودية رجحت أن يبدأ النجم الإيفواري مواجهة الأهلي والهلال في جدة، حيث يُعد من العناصر الأساسية للمدرب ماتياس يايسلة من الصعب التخلي عنه حال كان جاهزًا تمامًا للعب.

يُشار إلى أن الأهلي سقط في فخ التعادل 1-1 مع الوحدة في آخر مباريات دوري روشن فيما عاد الهلال من أبو ظبي متوجًا بكأس السوبر السعودي.

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