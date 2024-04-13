"ضريبة البطولات لم ترد يا الفراج".. القصة الكاملة في طلب الهلال تأجيل مباراة الأهلي

الرابطة ترفض طلب الهلال بتأجيل مباراة الأهلي..

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أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيانًا رسميًا لتوضيح القصة الكاملة في طلب نادي الهلال، بتأجيل مباراة فريق الكرة أمام الأهلي، المقررة في 19 أبريل الجاري، في قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

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وذكرت الرابطة في بيانها الرسمي، أن المعلومات التي تم تداولها في حلقة برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن طلب الهلال تأجيل مباراته مع الأهلي، تحتوي على معلومات غير صحيحة، لتوضح القصة الكاملة وراء الطلب الهلالي الذي كشف عنه فهد بن نافل، رئيس النادي، في ليلة التتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وأوضحت الرابطة أن الهلال أرسل خطابًا في 16 مارس، بطلب إعادة النظر في الفترة المتبقية من روزنامة الموسم، ولم يتم تحديد طلب واضح، ثم أرسل الهلال بريدًا إليكترونيًا في 22 مارس، بطلب عقد اجتماع مع إدارة الماسبقات لمناقشة الروزنامة، وتم عقد الاجتماع مع ممثل النادي، فهد المفرج، في 24 مارس، للمناقشة حول تعديل موعد مباراة الأهلي، وتم التأكيد على أن تأجيل المباراة سيترتب عليه ضغط أكبر على جدول مباريات الهلال، حال تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

وفي 25 مارس، التقى الرئيس التنفيذي للرابطة، بنظيره في الهلال، ستيف كالزادا، وتم إيضاح وجهة نظر الرابطة حول صعوبة تأجيل المباراة، وفي 6 أبريل، أرسل الهلال خطابًا يتضمن طلبًا آخر بإعادة النظر في جدول مباريات دوري روشن السعودي، وخاصة مباريات الهلال في الفترة المتبقية، وتم الرد من إدارة المسابقات في 8 أبريل، بأنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الروزنامة؛ لما يتضمنه من عواقب سلبية على كافة الأندية، بينما لم يتضمن الرد عبارة "وهذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات" كما ذكر في البرنامج.

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ونوهت إدارة الرابطة بأن تقديم الجولات من (25 حتى 32) قد تم بناءً على التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي على روزنامته الرياضية، والتي بدورها أدت إلى تغيير في الموعد المقرر لإقامة بطولة كأس السوبر السعودي، التي كانت مقررة سلفًا من 27 فبراير إلى 1 مارس، لتقام بين 8 و11 أبريل.

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