"أنتم حساسون وأنا الأفضل في تاريخ الأهلي" .. مقابلة صحفية تخرج ياسر المسيليم عن شعوره!

ما الذي أغضب حارس الأهلي المعتزل؟

SHAHID

انفعل ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، خلال مقابلة صحفية مع الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، رافضًا استكمالها اعتراضًا الأسئلة الموجهة له.

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المقابلة بدأت بشكل طبيعي عن الجدل الذي تحدثه تصريحات الحارس منذ اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، خاصةً تلك التي هاجم من خلالها إدارة النادي السابقة برئاسة وليد معاذ، ليعلق: "لست مجروحًا، أنتم حساسون بزيادة، الناس تتحسس من كلامي دائمًا، وهذا حرص يعني التقدير والمحبة، عندما أتحدث بكلمة، الناس تتأثر وتصدر رد فعل".

ثم اتجه ماجد التويجري لسؤاله عن موقعه من بين حراس الذين زاملهم في النادي، ليرد المسيليم: "أنا الأول من بين كافة الحراس الذين عاصرتهم في الأهلي، أنا الأول بالبطولات وليس غرورًا أو عدم تقدير لزملائي، كإنجازات أنا الأفضل".

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وبسؤاله عن تعاقد الأهلي مع محمد العويس في صيف 2017 قادمًا من الشباب، أوضح المسيليم: "لم تكن تلك الخطوة لأنني مقصر، بل حدثت مشاورات بيني وبين مسؤولي النادي، وأنا وافقت على ضمه، لأن مصلحة النادي تهمني، وما فعله المسؤولون تقديرًا لي".

فيما اشتعلت المقابلة عند سؤاله عن المسؤول عن هبوط الراقي بنهاية موسم 2022-2023 لدوري يلو للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ليجيب الحارس: "الجميع مسؤول، حتى عامل الملابس".

وهنا حاول التويجري إلقاء اللوم فقط على إدارة ماجد النفيعي التي كانت مسؤولة وقتها، ليغضب المسيليم قائلًا: "أنت يا ماجد تريد أن تتصدر المشهد على حسابي، أنا جئت تقديرًا لك، لكنني لن أكمل"، وغادر الحارس المعتزل المقابلة رغم محاولات المقدم السيطرة على الموقف.

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