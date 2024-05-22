أخبار الأهلي اليوم | الإدارة تجهز مفاجأة لرياض محرز .. والاستغناء عن 3 أجانب في الصيفية

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 22 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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صفقة جزائرية مرتقبة .. الكشف عن مفاجأة الأهلي لمنع رحيل رياض محرز

كل التلميحات الصادرة من النادي الأهلي السعودي، تؤكد على استمرار المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفرق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

الأهلي اتخذ القرار .. "طرد" 3 أجانب ولجنة الاستقطاب ترد بمفاجأة جديدة!

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا حاسمًا؛ بشأن أجانب الفريق الأول لكرة القدم، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

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"أتمنى أن أكون حيًا للاستمتاع في المملكة ورياض محرز تمسك بالأهلي" .. جوارديولا يتحدث عن الثورة السعودية

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ"الثورة الكبرى" في القطاع الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

"على الطريقة الإنجليزية" .. عروض أجنبية لشراء الأندية السعودية

فاجأ مسؤول كبير في وزارة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، أندية المملكة العربية السعودية؛ وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي (طالع التفاصيل).

مقاتل الأهلي مع مسمار الاتحاد وأسد الهلال .. أفضل صفقات دوري روشن 2023-24 "قولًا وفعلًا"

وأخيرًا نحن على مشارف انتهاء موسم الثورتين الصيفية والشتوية الكبيرتين في دوري روشن السعودي؛ الموسم الذي قدمت به السعودية درسًا للعالم أجمع بأنها قادمة وبقوة على مستوى الصفقات والمنافسة (طالع التفاصيل).

أليجري ليس الوحيد .. ريال مدريد قطع رأس "البطل" مرتين وموسيماني ضحية طفرة السعودية!

مهما حملت مباريات كرة القدم من إثارة ومتعة سواء أثناء تسجيل الأهداف أو اللقطات الفنية الرائعة، تظل لحظة صعود الفريق على منصات التتويج ورفع الكؤوس هي الأسعد في أذهان الجميع (طالع التفاصيل).

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