الأهلي اتخذ القرار .. "طرد" 3 أجانب ولجنة الاستقطاب ترد بمفاجأة جديدة!

تطورات مثيرة في الأهلي قبل فتح باب الميركاتو الصيفي..

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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا حاسمًا؛ بشأن أجانب الفريق الأول لكرة القدم، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي.

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الأهلي يضم في صفوفه 8 محترفين أجانب - حاليًا -؛ وهم: "الثنائي البرازيلي روجر إيبانيز وروبرتو فيرمينو، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، المدافع التركي ميريح ديميرال، متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، صانع الألعاب الإسباني جابري فيجا، الساحر الجزائري رياض محرز والجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين".

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، عقد مسؤولو الأهلي، بحضور الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع أعضاء لجنة "الاستقطاب"؛ لمناقشة خطة الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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الصحيفة كشفت عن أن الأهلي، حدد خلال الاجتماع، أسماء 3 لاعبين أجانب - لم تذكر هويتهم -؛ يريد التخلص منهم في الميركاتو الصيفي القادم، والتعاقد مع صفقات بديلة عنهم.

وفي هذا السياق.. رد أعضاء لجنة "الاستقطاب"، بأنهم لا يُمانعون في رحيل هؤلاء اللاعبين، لكن بشرطٍ وحيد فقط؛ هو بيع عقودهم بمكاسب مالية، أو قيمة مقاربة لما تم شراءهم بها.

وحذرت اللجنة، مسؤولي الأهلي، بأنه إذا تم مخالصة هؤلاء اللاعبين ماليًا؛ سيتم تقليص الدعم المقدم إلى النادي، من أجل جلب صفقات عالمية جديدة، في الميركاتو الصيفي.

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