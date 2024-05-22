صفقة جزائرية مرتقبة .. الكشف عن مفاجأة الأهلي لمنع رحيل رياض محرز

كواليس مثيرة من داخل النادي الأهلي..

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كل التلميحات الصادرة من النادي الأهلي السعودي، تؤكد على استمرار المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفرق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف 2023؛ ليقوده في أول مواسمه بعد العودة بين الكبار، لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى بطولتي السوبر المحلي والنخبة الآسيوية.

لكن.. على ما يبدو أن ما يحدث في الكواليس، داخل قلعة الراقي، مغاير تمامًا لتلميحات المسؤولين؛ وفقًا لما ذكره موقع "fennecfootball" الجزائري، مساء اليوم الأربعاء.

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الموقع الناطق باللغة الفرنسية أكد على أن الإدارة الأهلاوية، تخشى رحيل الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أزمته الأخيرة مع يايسله.

وأشار إلى أن محرز البالغ من العمر 33 سنة، دخل في خلافات مع المدير الفني الألماني الشاب؛ عقب تأخره عن إحدى الحصص التدريبية للفريق الأهلاوي.

وكشف الموقع عن أن مسؤولي الأهلي، يجهزون مفاجأة للاعب، بالتفاوض مع المدرب الجزائري جمال بلماضي، للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة أنه حر منذ الرحيل عن تدريب منتخب بلاده.

وشدد الموقع على أن رياض محرز، يرتبط بعلاقة قوية للغاية مع بلماضي، منذ أن عملا معًا في منتخب الجزائر، مشيرة إلى أن قدوم هذا المدرب؛ كفيل بإلغاء أي فكرة لدى اللاعب، للرحيل عن الفريق.

وإلى جانب بلماضي.. أوضح الموقع الجزائري الناطق بالفرنسية، أن الأهلي وضع اسم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، كأحد المرشحين أيضًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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