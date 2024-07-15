أخبار الأهلي اليوم | "الاستقطاب" تشترط للسماح لماكسيمين بالرحيل وصفقة نصراوية "ضائعة" على طريقة فراس البريكان

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ15 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

استبعاد ثنائي من معسكر النمسا

وصلت بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى النمسا استعدادًا لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت قائمة المعسكر استبعاد الثنائي عبدالله عطيف؛ لاعب الوسط، بقرار فني من المدرب ماتياس يايسله، وآلان سانت ماكسيمين الذي يستعد للرحيل نحو فنربخشه التركي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل يفعلها الهلال؟ .. "الجار" يقترب من خطف نجم النصر السابق على طريقة الأهلي وفراس البريكان

على الرغم من مرور 3 سنوات على رحيله؛ إلا أن قطاع كبير من جماهير النصر السعودي، لا يزالوا يعربون عن غضبهم من "استغناء" مجلس إدارة ناديهم، عن موهبة محلية كبرى بحجم المهاجم الدولي فراس البريكان. (طالع التفاصيل)

لجنة الاستقطاب ترد على طلب الأهلي بشأن رحيل ماكسيمين إلى فنربخشة

باتت صفقة انتقال آلان سان ماكسيمين من الأهلي السعودي إلى فنربخشة التركي قاب قوسين أو أدنى من النجاح، وذلك بعدما ردت لجنة الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية على طلب النادي الجداوي بهذا الشأن. (طالع التفاصيل)

الأهلي والنصر يقصان الشريط.. الكشف عن مواعيد مباريات الكبار في الدوري السعودي 2024-2025

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأحد عن جدول مباريات الموسم الجديد لدوري روشن، والذي سينطلق في الـ22 من أغسطس القادم. (طالع التفاصيل)

"الأسبوع الذهبي" .. الرابطة تفاجئ جماهير الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بقرار تاريخي!

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن مفاجأة جديدة، حول إعلان جدول مباريات الدور الأول من منافسات دوري روشن للمحترفين، خلال موسم 2024-2025. (طالع التفاصيل)