لجنة الاستقطاب ترد على طلب الأهلي بشأن رحيل ماكسيمين إلى فنربخشة

الناديان أتما الاتفاق حول كافة التفاصيل

باتت صفقة انتقال آلان سان ماكسيمين من الأهلي السعودي إلى فنربخشة التركي قاب قوسين أو أدنى من النجاح، وذلك بعدما ردت لجنة الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية على طلب النادي الجداوي بهذا الشأن.

الناديان كانا قد اتفقا على انتقال الجناح الفرنسي بالإعارة لموسم واحد، وقد اختلفت المصادر الصحفية حول راتب اللاعب ومن الذي سيتحمله، إذ أوضحت صحيفة الرياضية أن اللاعب وافق على تخفيض راتبه من 12 مليون يورو إلى 7 ملايين على أن يتحمل الأهلي 2.5 مليون منهم والنادي التركي 4.5 ملايين، فيما أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن فنربخشة سيتحمل الراتب بالكامل دون تحديد قيمته.

صحيفة الرياضية أوضحت مساء اليوم أن لجنة الاستقطاب وافقت على رحيل ماكسيمين إلى فنربخشة لكن مع طلب بعض التعديلات في عقده، مرجحة الإعلان عن الصفقة خلال اليومين القادمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماكسيمين كان قد انضم للأهلي قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي بداية الموسم الماضي، وقد لعب مع الفريق 31 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10، ورغم تلك الحصيلة الرقمية الجيدة نسبيًا إلا أن المدرب ماتياس يايسله طلب رحيله عن الفريق.

يُشار إلى أن الأهلي سيُسافر إلى النمسا منتصف الشهر الجاري ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، والذي من المقرر أن يمتد حتى السادس من أغسطس القادم ويتخلله 5 مباريات ودية.