أخبار الأهلي اليوم | استقالة مسؤول كبير .. ورحيل ملك "التيك توك" وخليفة السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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اعتراضًا على تعاقد الهلال مع الربيعي؟ .. مسؤول رسمي يرحل عن الأهلي

بعدما ودع الأهلي السعودي بالأمس حارسه محمد الربيعي، يودع اليوم الخميس، أحد مسؤوليه بشكل رسمي، ممن تبقوا من المجلس السابق لوليد معاذ (طالع التفاصيل).

"ملك مقاطع تيك توك الحزينة" .. الأهلي يتخلص من أحد محترفيه!

حسم النادي الأهلي موقف أحد نجومه المحترفين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لتهيئة قائمته للموسم الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الأهلي يوافق على رحيل "خليفة" عمر السومة

وافق مسؤولو النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الخميس، على رحيل لاعب محلي جديد، عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

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عرض سعودي لكونان .. وشرط واحد لانتقال لاعب ضمك إلى النصر أو الأهلي

بعد الانتهاء من الصفقات الأجنبية.. يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا، على ملفي "الراحلين" و"التعاقدات المحلية"؛ لضمان المنافسة على كافة الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

مقابل 60 مليون ريال .. النصر يستعد لخطف "صفقتين" من الأهلي

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، في الوقت الحالي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بمجموعة من اللاعبين المحليين، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي (طالع التفاصيل).

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