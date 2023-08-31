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الأهلي يوافق على رحيل "خليفة" عمر السومة

أحمد فرهود
ahli 2023Getty
الأهليالأخدوددوري روشن السعوديانتقالات

رحيل لاعب جديد عن النادي الأهلي

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وافق مسؤولو النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الخميس، على رحيل لاعب محلي جديد، عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل أكثر من مثالي، بتحقيقه العلامة الكاملة "12 نقطة" من 4 انتصارات متتالية، وتقاسمه الصدارة مع غريمه الاتحاد.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، رحيل مراد خضري، مهاجم الراقي الشاب، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الحالي.

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وكشف أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن خضري البالغ من العمر 20 سنة، سينضم إلى نادي الأخدود؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن خضري، كان أحد أبرز نجوم الأهلي، في دوري يلو للدرجة الأولى، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، ولقب وقتها بأنه "خليفة" الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم الفريق السابق.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 94176كريم بنزيما
  • 10009خاليدو كوليبالي
  • 18150روبرتو فيرمينو
  • 8128نجولو كانتي
  • 20662مارسيلو بروزوفيتش
  • 42344صفقة أخرى
193469 الأصوات

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