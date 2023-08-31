اعتراضًا على تعاقد الهلال مع الربيعي؟ .. مسؤول رسمي يرحل عن الأهلي

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بعدما ودع الأهلي السعودي بالأمس حارسه محمد الربيعي، يودع اليوم الخميس، أحد مسؤوليه بشكل رسمي، ممن تبقوا من المجلس السابق لوليد معاذ.

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بشكل مفاجئ، أعلن نايف القاضي؛ المدير التنفيذي لقلعة الكؤوس، رحيله عن منصبه، معربًا عن فخره بالنجاح في إعادة الراقي من دوري يلو للدرجة الأولى لدوري روشن، ثم تحقيق العلامة الكاملة في الأربع جولات الأولى من الموسم الجاري.

وكتب القاضي، عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم انتهت علاقتي التعاقدية بالنادي الأهلي، تشرفت بخدمة الكيان في أصعب مرحلتين الصعود والبناء واختيار اللاعبين للمرحلة القادمة، جمهور الملكي العزيز على قلبي شكرًا لا توفيكم حقكم في الفترة التي قضيتها لخدمة نادينا، شكرًا لكل من عمل معي وعملت معهم كنتم خير عون لي ولولا الله ثم أنتم وتضحياتكم ومجهودكم وصبركم وتحملكم كل الضغوط خلال الموسم الماضي ما تحقق هدف صعودنا، وكذلك خلال هذا الموسم في الأربع مباريات الأولى مما جعلنا ننتصر ونتصدر فيها لأول مرة بتاريخ النادي.

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"أودعكم وأعتذر من أي شخص أخطأت بحقه بقصد أو بدون قصد، وأسأل الله أن يوفقكم ويحقق أمانيكم بالبطولات والإنجازات في قادم الأيام".

رحيل القاضي فتح باب الشك في قلوب البعض، ممن زعموا أن رحيله مرتبط بتوقيع الربيعي للزعيم، رغم أنه الحارس الثاني في الفريق بعد السنغالي إدوارد ميندي، في ظل اعتزال المخضرم ياسر المسيليم بنهاية الموسم الماضي.

لكن حتى الآن لم يصدر أي تفسير رسمي حول قرار المدير التنفيذي للنادي الجداوي، ويبقى الأمر يحتمل كافة التكهنات، لحين إصدار توضيح رسمي من النادي.

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