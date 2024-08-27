أخبار الأهلي اليوم | أوسيمين يُحدد موقفه من عرض الأهلي، وعقبة تُعيق الاتفاق مع إيفان توني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 27 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 27 أغسطس 2024.

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أرقام خرافية لضم النجم البرازيلي

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الأهلي يُسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم الجديد

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

الدوري السعودي أصبح محط اهتمام العالم أجمع..

تعرف على موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

بعد وضع 70 مليون على الطاولة..

بعد أنباء انتقال راموس والسومة إلى العروبة..

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هل ينجح الأهلي في حسم الصفقة؟