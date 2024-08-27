"عقبة واحدة تُعيق الاتفاق الرسمي" .. تطور ملفت في مفاوضات الأهلي لضم إيفان توني

الأهلي يُسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الصحفي أحمد اللوقان عن تطور ملفت في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع الإنجليزي إيفان توني مهاجم برينتفورد، حيث أكد بقاء عقبة واحدة تُعيق الاتفاق الرسمي.

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الأهلي يُحاول جاهدًا حسم صفقة المهاجم الجديد الذي سيُسجل في قائمته بدلًا من آلان سان ماكسيمين الذي رحل بالإعارة إلى فنربخشة التركي، وقد ارتبط بعدة أسماء أبرزها توني وفيكتور أوسيمين.

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اللوقان أوضح أن مفاوضات الأهلي مع النادي الإنجليزي تسير بشكل جيد جدًا، مشيرًا إلى أن ما يُعيق إتمام الصفقة حاليًا هو التوصل لاتفاق مع توني حول رواتبه وشروطه الشخصية في عقده.

وأكد اللوقان أن أوسيمين لازال في الصورة كذلك، خاصة أن هناك اتفاقًا مع ناديه نابولي على الأمور المالية، لكن المشكلة تكمن في رفض اللاعب حتى الآن الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الأهلي سيضم واحد فقط من المهاجمين النيجيري والإنجليزي.

يُشار إلى أن الإعلامي الرياضي بن جاكوبس كان قد أفاد، عبر منصة (إكس)، أن سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين، والمدير الرياضي مايكل إيمينالو، وصلا مؤخرًا إلى العاصمة البريطانية لندن، للعمل على حسم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.