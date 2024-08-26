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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالفيحاء v النصرالفيحاءالنصرالفتح v الأهليالفتحالأهليالرائد v القادسيةالرائدالقادسيةرايو فايكانو v برشلونةرايو فايكانوبرشلونةالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبامايوركا v إشبيليةمايوركاإشبيليةالمصري v بيراميدزالمصريبيراميدزكأس مصرالاسماعيلي v زدالاسماعيليزدجلطة سراي v يونج بويزجلطة سراييونج بويز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة النصر والفيحاء، ولقاء الأهلي ضد الفتح.

كما نتابع برشلونة ورايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى دوري يلو السعودي، وكأس مصر، وكأس ألمانيا وغيرها من البطولات الأوروبية الهامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري يلو عبر قناة السعودية الرياضية على يوتيوب.

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وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 "27-08-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفتح - الأهلي18:45 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		حاتم بطيشة
عبد العزيز السبر
الرائد - القادسية21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HD
SSC Extra 2 SD		عبد الله الغامدي
عائد العصيمي
الفيحاء - النصر21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 1 SD		عيسى الحربين
راشد الدوسري
أحمد النفيسة

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - إشبيلية20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس
رايو فاييكانو - برشلونة22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حفيظ دراجي

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العربي - أبها19:10 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1عبد المجيد الحربي
أحد - الجبلين19:25 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 2فهد العنزي
نيوم - الجندل20:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 3عبد العزيز الزيد

كأس مصر - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الإسماعيلي - زد18:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد مصطفى عفيفي
المصري - بيراميدز21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1حاتم منير

دوري أبطال أوروبا - الأدوار التأهيلية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جلطة سراي - يانج بويز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري
سبارتا براج - مالمو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2عادل خلو
سالزبورج - دينامو كييف22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بروسيا مونستر - شتوتجارت21:45 مصر والسعوديةدبي الرياضية 2أحمد العبيدلي

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