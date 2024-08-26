بعد أنباء انتقال راموس والسومة إلى العروبة..

أثار مؤنس الضوي، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، حالة من الغموض، بشأن الأنباء الواردة حول الاتفاق مع النجم الإسباني سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي، عبر بوابته.

وقال الضوي، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن إدارة النادي انتهت من توقيع صفقتين، وسيتم الإعلان عنهما خلال يومين، مضيفًا أن أحد الصفقتين هو مدافع أوروبي صاحب اسم كبير ومهم يحضر للمرة الأولى في المنطقة العربية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفض رئيس العروبة الكشف عن هوية الصفقة، كما علّق على أنباء سيرخيو راموس، قائلًا "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، قد تكون الصفقة اسمًا آخر غير سيرخيو راموس، لا أستطيع الإفصاح عن اسم اللاعب إلا بعد التوقيع الرسمي، العقد لمدة موسمين، والمفاوضات استمرت لمدة أسبوعين، وتم الاتفاق النهائي قبل ثلاثة أيام، بشأن قيمة الصفقة المادية، ويتبقى فقط الفحص الطبي، واللاعب سيصل إلى السعودية، الثلاثاء، ولن نعلن قيمة الصفقة بناءً على طلب اللاعب ووكيل أعماله".

وفي سياق متصل، كشف الضوي عن رأيه إزاء احتمالية قدوم عمر السومة، الهداف التاريخي للنادي الأهلي، ومهاجم العربي القطري الحالي، قائلًا "حقيقة لا أستطيع تحديد اسم معين، نحن نعتمد على السرية التامة في المفاوضات، لأنها أهم عوامل نجاح أي صفقة".

واستهل العروبة مشواره بعد العودة إلى دوري المحترفين السعودي، بالخسارة أمام مضيفه الأهلي بنتيجة (0-2)، في مباراة الجولة الأولى، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما كشف رئيس العروبة، عقب المباراة، عن استعداد النادي لإبرام أكبر صفقة في الدوري السعودي.