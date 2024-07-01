أخبار الاتحاد اليوم | موعد وصول حمد الله إلى بريدة .. وبرشلونة ينتظر ملايين صفقة العميد!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ1 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
موعد وصول حمد الله إلى بريدة
يستعد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، للسفر إلى بريدة، من أجل الانتقال إلى ناديه الجديد في دوري روشن السعودي.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن حمد الله توصل لاتفاق مع نادي التعاون، حيث ينتظر وصوله إلى بريدة، خلال الأسبوع الجاري، من أجل توقيع عقد الانتقال إلى سكري القصيم.
وكان الاتحاد قد استقر على بقاء ثلاثة أجانب فقط في الموسم الجديد، وهم (كريم بنزيما، وفابينيو، ونجولو كونتي).
ريال بيتيس يحدد سعر انتقال الزلزولي إلى دوري روشن .. وبرشلونة ينتظر هدية بلانيس!
لا تزال إدارة نادي برشلونة الإسباني، تنتظر قرار ريال بيتيس، ببيع المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي، من أجل اقتناص نسبة 50% من بيع عقد اللاعب.
عبد الرزاق حمدالله يُودع الاتحاد ويتفق مع ناديه الجديد في دوري روشن
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد لاتفاق مع ناديه الجديد في دوري روشن السعودي.
"لن يعود إلى البرازيل" .. مارسيلو جروهي يواصل كتابة المجد بتجربة جديدة في السعودية!
قرر الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، مد فترة احترافه في المملكة، بتجرية جديدة تضمن مواصلة كتابة المجد في مسابقة دوري روشن السعودي.
مفاجأة مدوية .. أحمد حجازي يتوصل لاتفاق مع ناديه السعودي الجديد!
يبدو أنه يوم الوداع في نادي الاتحاد السعودي، حيث كشفت مصادر صحفية عن توصل مدافع الفريق، أحمد حجازي، لاتفاق مع ناديه الجديد، وذلك بعد ساعات من انتقال مارسيلو جروهي رسميًا للخلود والحديث عن اقتراب عبد الرزاق حمدالله من التعاون.
بعد ضم جروهي .. الخلود يُفاوض نجمًا آخر من الاتحاد
يبدو أن مارسيلو جروهي لن يكون لاعب الاتحاد الوحيد الذي سيلعب لنادي الخلود في الموسم القادم من دوري روشن السعودي.
"غاضب من ناديه" .. القحطاني يثير الجدل حول لاعب محلي تلقى عرضين للاحتراف الخارجي!
أثار الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، حالة من الجدل، حول أحد اللاعبين المحليين الذي تلقى عرضًا للاحتراف في الخارج، كاشفًا عن رد فعل اللاعب إزاء قراره ناديه بشأن خطوة الاحتراف، والذي لم يكن إيجابيًا.
"السعودية تصنع يويفا خاص بها" .. وكيل لاعبين يتنبأ باستمرار غزو أوروبا وظهور قوة جديدة في الشرق الأوسط!
كشف وكيل اللاعبين الدولي، تشارلز كاردوسو، عن رأيه إزاء حركة الانتقالات العالمية التي شهدتها الكرة السعودية، مؤكدًا أن المملكة لن تتوقف عن استقطاب نجوم الكرة العالمية، لما تمتلكه من ميزة عن الدوريات الأوروبية، فيما نبه لظهور قوة أخرى للتعاقد مع النجوم في الشرق الأوسط.
"أود البقاء ولكن!".. كيفن دي بروينه يُحدد شرط رحيله إلى الدوري السعودي
صب كيفن دي بروينه بعض الماء على النار فيما يخص مستقبله وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، حيث أكد في تصريحات جديدة رغبته البقاء مع مانشستر سيتي.