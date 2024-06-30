"لن يعود إلى البرازيل" .. مارسيلو جروهي يواصل كتابة المجد بتجربة جديدة في السعودية!

مارسيلو جروهي يواصل احترافه في دوري روشن..

قرر الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، مد فترة احترافه في المملكة، بتجرية جديدة تضمن مواصلة كتابة المجد في مسابقة دوري روشن السعودي.

الحارس الذي شارك في 121 مباراة بقميص الاتحاد في دوري المحترفين، وكتب التاريخ باعتباره الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه بموسم واحد في تاريخ المسابقة، بعد الوصول إلى 19 (كلين شيت) في موسم 2022-2023، قرر مواصلة مسيرته في الملاعب السعودية، ليغلق أبواب العودة إلى الدوري البرازيلي.

وتحت عنوان "القفاز الذهبي.. خلودي"، أعلن نادي الخلود، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو جروهي، بعقد لمدة موسم رياضي واحد، حتى صيف 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد 136 مباراة بقميص الاتحاد، يبدو أن مارسيلو جروهي سيكون منافسًا، هذه المرة، للعميد، خلال الموسم المُقبل، خلال مواجهاته مع الخلود في مسابقة دوري روشن السعودي، وذلك بعد صعود الخلود باحتلاله المركز الثالث في دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 62 نقطة من 34 مباراة.

وخلال مشواره مع الاتحاد، ارتبط اسم جروهي (37 عامًا) برغبة أكثر من نادٍ برازيلي في التعاقد معه خلال مواسم الميركاتو الماضية، كما ارتبط اسمه بالشباب، في الفترة الشتوية الماضية، بعد قرار الجهاز الفني، بقيادة مارسيلو جروهي، باستبعاده من قائمة أجانب العميد في المسابقات المحلية، خلال الدور الثاني من الموسم.

وكان الاتحاد قد نشر رسالة وداعية لجروهي، قبل حفل توديعه برفقة رومارينيو، قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام النصر، برسالة قال فيها "إلى الحارس الذي طالمنا ذاد عن العرين بكل ما يملك، إلى الرمز الذي لطالما كان الأمان لمرمى الاتحاد، إلى النمر الذي ظل حاسمًا طيلة خمس سنوات بقفازاته وتصدياته. إليك يا غروهي، تحية طيبة وبعد. نود فقط شكرك على كل ما قدمت للعميد، على كل لحظة أظهرت لنا فيها شغفك، وآمنّا فيها بالفوز بفضل تفانيك، وعلى كل مباراة تركت فيها شيئًا من إرثك. قلوبنا ممتنة لك دائمًا، بقدر تلك الذكريات التي خلفتها وراءك وبقدر كل الأيام التي قضيناها سويًا. مع حبنا الدائم وتقديرنا الكبير. نادي الاتحاد ولاعبوه وجمهوره".