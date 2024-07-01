"السعودية تصنع يويفا خاص بها" .. وكيل لاعبين يتنبأ باستمرار غزو أوروبا وظهور قوة جديدة في الشرق الأوسط!

نجوم العالم يُعاملون كالملوك في السعودية..

كشف وكيل اللاعبين الدولي، تشارلز كاردوسو، عن رأيه إزاء حركة الانتقالات العالمية التي شهدتها الكرة السعودية، مؤكدًا أن المملكة لن تتوقف عن استقطاب نجوم الكرة العالمية، لما تمتلكه من ميزة عن الدوريات الأوروبية، فيما نبه لظهور قوة أخرى للتعاقد مع النجوم في الشرق الأوسط.

وأوضح كاردوسو، عبر صحيفة "ذا صن"، أن السعودية تتأهب لغزو الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، مع صيف آخر من إنفاق الأموال، ولن تتوقف "حمى الذهب" في الوقت القريب، مشيرًا إلى أوروبا فقدت قليلًا من نجوميتها وأسمائها الكبيرة، التي انتقل الكثير منها إلى الشرق الأوسط، سواءً في السعودية، أو مدينة دبي الإماراتية التي تنضم إلى السوق الناشئة، ولكن تبقى المملكة في الصدارة.

وكشف رئيس نادي أجواس دي سانتا باربرا، عن سر تفضيل عدد من نجوم العالم للدوري السعودي، قائلًا "السعودية دولة لا تعيش وتتنفس كرة القدم فقط، بل تمتلك الأموال والموارد اللازمة لتصبح قوة، كما إنهم قادرون على الاستثمار بشكل كبير، لأن البلاد لا تفرض ضرائب، وبالتالي هم قادرون على تحمل كل هذا الإنفاق، فضلًا عن عدم وجود سقف للإنفاق، ما يجعل من السهل إنفاق مبالغ كبيرة، مقارنة بالدول والدوريات الأخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف كاردوسو أن الزخم الذي تشهده الكرة السعودية، لن يهدأ في الوقت القريب، قائلًا "إنهم يهتمون كثيرًا بسمعتهم، ولن يبنوا صناعة بأكملها، دون أن يكونوا مجهزين تجهيزًا جيدًا للغاية، إنهم يخططون للمستقبل، كما أن السعودية تسير على طريق بناء (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) الخاص بها".

وتحدث وكيل اللاعبين عن الأسماء العالمية التي انتقلت إلى دوري روشن السعودي، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار، قائلًا إنه يتم معاملتهم مثل الملوك، لأنهم يعيشون في نمط فخم للغاية، مضيفًا أن المملكة يمكنها وضع استثناءات لبعض القوانين عندما يتعلق الأمر باللاعبين الكبار، وأن اللاعبين الكبار يدخلون البلاد في البداية بتأشيرة دبلوماسية، وليس بتأشيرة رياضية.

في المقابل، ذكر كاردوسو بأنه لا يوجد أي لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز على رادار السعودية في الوقت الحالي، وذلك رغم ارتباط أكثر من اسم باهتمام أندية دوري روشن من قِبل الأوساط الرياضية العالمية، خلال الفترة الماضية، مثل محمد صلاح وكيفن دي بروينه وكاسيميرو.