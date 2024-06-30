مفاجأة مدوية .. أحمد حجازي يتوصل لاتفاق مع ناديه السعودي الجديد!

محترف جديد يُودع الاتحاد لكن الوجهة مفاجئة جدًا

يبدو أنه يوم الوداع في نادي الاتحاد السعودي، حيث كشفت مصادر صحفية عن توصل مدافع الفريق، أحمد حجازي، لاتفاق مع ناديه الجديد، وذلك بعد ساعات من انتقال مارسيلو جروهي رسميًا للخلود والحديث عن اقتراب عبد الرزاق حمدالله من التعاون.

الاتحاد يسعى لثورة في ملف لاعبيه الأجانب بعد الموسم المخيب في 2023-2024، وقد قرر حسب العديد من المصادر إبقاء 3 منهم فقط هم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو.

المدافع المصري يُعد أحد أفضل المدافعين في الدوري السعودي، وقد ارتبط بعدة أسماء منذ الحديث عن نية الاتحاد التخلي عنه، رغم ارتباطه معه بعقد يمتد حتى صيف 2026، أبرزها الأهلي وبيراميدز المصريين والشباب السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة عكاظ السعودية فجرت مفاجأة مدوية بالكشف عن توصل حجازي لاتفاق مع نادي نيوم على اللعب له في دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم القادم "دوري يلو"، مشيرة إلى أن العقد سيمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لآخر.

نيوم كان قد ضم البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد السابق وتعاقد مع المدرب بيركليس شاموسكا لقيادته في دوري يلو الموسم القادم.