Marcelo Gallardo Ittihad 2024Getty
تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة جروهي المدوية، وجاياردو يقسم الإدارة نصفين!

الاتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 يونيو 2024

المدرب الإيطالي أقيل مؤخرًا من تدريب يوفنتوس

ثورة الانتقالات السعودية مستمرة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العملاق البرازيلي على رأس لائحة طلبات الأندية السعودية

الاتحاد يغلي من جديد..

الاتحاد مقبل على ثورة كبرى..

"من الخاسر" اللاعب أم النادي؟..

تحول طارئ في ملف الاتحاد قبل الموسم الجديد..

ماذا قدم نجوم (يورو 2024) في الملاعب السعودية؟

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