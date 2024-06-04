تلقى عرضًا مذهلًا .. أليجري يحسم موقفه من التدريب في الدوري السعودي

المدرب الإيطالي أقيل مؤخرًا من تدريب يوفنتوس

حاولت عدة أندية خاصة الهلال التعاقد مع ماسيميليانو أليجري الصيف الماضي، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لرغبة المدرب الإيطالي الاستمرار في منصبه مع يوفنتوس، وقد عاد للواجهة من جديد في الأسابيع الأخيرة بدخوله قائمة المرشحين لخلافة مارسيلو جاياردو في الاتحاد.

ألجيري أقيل مؤخرًا من تدريب السيدة العجوز بعد الجدل الذي صاحب مباراة نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا، حيث اتهمه ناديه بالقيام بسلوكيات مشينة.

الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، نيكولو شيرا، أكد تلقي المدرب صاحب الـ56 عامًا لعرض ضخم من الدوري السعودي يتضمن عقدًا يمتد لموسمين مقابل حصوله على 25 مليون يورو سنويًا، لكنه لم يكشف هوية النادي صاحب العرض.

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شيرا أفاد أن أليجري رفض العرض السعودي وتمسك بموقفه الرافض الانتقال للسعودية في تلك المرحلة من مسيرته المهنية، مشيرًا إلى أن أولويته تبقى العمل مع أحد أندية الدوري الإيطالي.

كانت عديد التقارير السعودية قد أكدت اتخاذ إدارة الاتحاد لقرار بفسخ عقد جاياردو بعد تراجع النتائج والخروج المتتالي من البطولات، وقد رُشح أليجري بجانب أسماء أخرى لخلافته، لكن الأيام الأخيرة شهدت جدلًا حول مستقبل المدرب الأرجنتيني حيث قد يضطر النادي السعودي للحفاظ عليه حال عدم التوصل لتسوية مالية مناسبة واضطراره لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 22 مليون يورو.