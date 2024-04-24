أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة أسعار تذاكر لقاء الشباب .. وخيانة مشروع العميد!

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024

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استجابت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لطلب جمهور ناديها، بشأن أسعار تذاكر مباراة الفريق المقبلة ضد نادي الشباب، ببطولة دوري روشن السعودي.

وقامت إدارة الاتحاد بتخفيض سعر تذاكر مدرجات خلف المرمى إلى 10 ريال سعودي بدلًا من 20 ريالًا، وأيضًا الواجهة إلى 20 بدلًا من 45 ريالًا.

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