"حتى تتحسن نفسيتهم" .. طلب "ساخر" من نجم الاتحاد السابق بشأن مباريات الهلال بالدوري!

السخرية من الاتحاد مستمرة

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ما زال إقصاء نادي الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، يشغل الشارع الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع أحد نجوم نادي الاتحاد السابقين للسخرية من الزعيم.

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الهلال ودع دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة من العين بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد الخسارة ذهابًا 4-2، والفوز إيابًا 2-1.

وسخر عدنان فلاته نجم الاتحاد السابق عبر حسابه على منصة "سناب شات" من إقصاء الهلال الآسيوي، بعدما طالب بتأجيل مبارياته في دوري روشن السعودي.

وكتب فلاته: "عاجل تأجيل مباريات الدوري حتى تتحسن نفسية لاعبي الهلال"، في تلميح لتأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي، قبل مواجهة العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

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وتسبب قرار إدارة المسابقات باتحاد الكرة السعودي بتأجيل مواجهة الهلال والأهلي في جدل كبير، وذلك في ظل اعتراض النصر والاتحاد والأهلي على القرار.

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