بعد التشكيك في أنمار الحائلي .. الاتحاد يرد رسميًا كاشفًا حقيقة راتب رئيسه

النادي الجداوي أبى السكوت كما فعل الهلال والنصر والأهلي..

SHAHID

بينما تم توجيه الاتهامات والتقليل من كافة رؤساء الرباعي الكبير في السعودية؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، إلا أن العميد الوحيد الذي خرج للدفاع عن رئيس المؤسسة غير الربحية به "أنمار الحائلي".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالأمس، خرج الإعلامي الرياضي تركي السهلي مؤكدًا أن رؤساء الرباعي سواء الحائلي أو فهد بن نافل (الهلال) أو مسلي آل معمر (النصر) أو خالد العيسى (الأهلي)، جميعهم لا دور لهم ويتقاضون فقط رواتب حال حضورهم للاجتماعات، بجانب تخصيص مكافآت لهم، في وقت كلمتهم لم تعد لها قيمة بعد خصخصة الأندية وسيطرة صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية كل نادٍ من الأربعة.

لكن فهد بارباع؛ الممثل القانوني لشركة نادي الاتحاد أكد أن الحائلي لا يتقاضى أي راتب نظير عمله، وذلك في توضيح رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وشدد بارباع على أنه منذ اليوم الأول للحائلي على كرسى رئاسة النادي الجداوي وحتى يومنا هذا لم يتقاض أي راتب شهري كما يُذاع.

يذكر أن الحائلي كان قد فاز برئاسة الاتحاد لأول مرة بالتزكية في عام 2019، قبل أن يتم انتخابه من جديد بالتزكية أيضًا في عام 2023 كأول رئيس لمؤسسة النادي غير الربحية بعد خصخصة 75% من ملكيته.

SHAHID