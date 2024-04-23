هل يخطف نجم الأهلي وهدف الاتحاد القديم؟ .. التعاون يوضح موقفه من الميركاتو

نادي التعاون يكشف الحقائق..

SHAHID

رد نادي التعاون السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على "ارتباط" اسمه ببعض الصفقات؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التعاون يقدّم موسمًا جيدًا في 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الخامس - حاليًا - في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع السعي لدخول "المربع الذهبي"؛ من أجل حجز بطاقة مؤهلة للمسابقات القارية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، لا يرغب سكري القصيم، في التعاقد مع الثنائي الدولي المصري أحمد سيد زيزو "الزمالك" وإمام عاشور "الأهلي القاهري"، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة نقلت عن مصدر بالتعاون، أن النادي ليس لديه نية في التعاقد مع أي لاعب مصري، خلال الفترة المقبلة؛ قائلًا: "لا نعلم أسباب تداول اسمنا في مصر، عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب".

ووجّه المصدر، رسالة إلى جماهير نادي التعاون، طالبًا فيها دعم الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ خاصة أن الموسم لم ينتهِ بعد، وسط منافسة شرسة لحجز مركز متقدم في الدوري.

جدير بالذكر أن زيزو كان هدفًا قديمًا لنادي الاتحاد السعودي، قبل أن يرتبط اسمه بقوة، بالانتقال إلى صفوف الفريق العاصمي الشباب، الذي تقدم بعرض رسمي لضمه في الشتاء الماضي، مع أنباء عن محاولات جديدة في الصيف القادم.

SHAHID